İstanbul Sancaktepe'de araç kiralayarak hırsızlık ve soygun olaylarına karışan bir çete çökertildi. Şüphelilerin kiraladıkları araçları kullanarak iki haftada yedi adresi soydukları ortaya çıktı.

Sancaktepe Çetesi çökertildi! Kiralık araçlarla soygun yaptılar | Video

İstanbul Sancaktepe'de araç kiralayarak hırsızlık ve soygun olayları gerçekleştiren bir çete çökertildi. İddialara göre; çete üyeleri Sancaktepe İlçesi'nde 13 günde yedi farklı adrese girerek hırsızlık ve soygun olayları gerçekleştirdi. Soruşturma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Polis, kimliklerini tespit ettiği B.K. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Yakalanan iki şüphelinin hırsızlık ve soygun olaylarını gerçekleştirmek için araçlar kiraladıkları saptandı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise aranıyor.