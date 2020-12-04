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’da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

’nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada otomobille kamyonun çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 4.12.2020 22:41 ABONE OL
Şanlıurfa’da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Toki çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil Can Demir'in (19) kullandığı 07 AKJ 697 plakalı otomobille Hasan Şuşan'ın (59) kullandığı 63 AAF 110 plakalı kamyon, merkez Eyyübiye ilçesi TOKİ çevre yolu bağlantısında çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede otomobil sürücüsü Halil Can Demir'in hayatını kaybetti…

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Şanlıurfa’da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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