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'da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

'nın Akçakale ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma ve Helenistik döneme ait 243 parça eser ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 4.12.2020 10:45 ABONE OL
Şanlıurfa'da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Akçakale ilçesi kırsalındaki bir evde ellerinde tarihi objeler bulunan kişilerin bunları yüksek fiyattan satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 238 sikke, 4 yüzük ve 1 heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Şanlıurfa'da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi
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