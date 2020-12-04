Şanlıurfa'da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Akçakale ilçesi kırsalındaki bir evde ellerinde tarihi objeler bulunan kişilerin bunları yüksek fiyattan satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 238 sikke, 4 yüzük ve 1 heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.