Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde henüz 34 NR 2205 plakalı otomobil 31 AOS 93 plakalı pikap ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik ışığına ait direğini devirirken pikap ise kaldırıma çıktı. Kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler Araç içinde mahsur kalan yaralıların yardımına yetişti. Otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi ve Mehmet Akif İnan eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.