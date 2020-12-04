Satamadan yakalandılar! Bir buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, İstanbul'da kaçak tütün ve kaçak sigara satışı yapılan üç farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlar; Merkez, Hamidiye ve Nurtepe Mahalleleri'nde satış bayisi bulunan bir 'Tobacco Zinciri'ne düzenlendi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; söz konusu üç adreste satışa hazır halde 286 kaçak puro, 294 bin kaçak sigara, 850 kilogram kaçak nargile tütünü ve 600 kilogram açık kaçak tütün olmak üzere toplamda bir buçuk tona yakın kaçak tütün ele geçirdi.



FİRMANIN SAHİBİ TUTUKLANDI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sadabad Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polislerin düzenlediği baskınlarda firmanın sahibi K.K. ve üç farklı adreste çalışanlar gözaltına alındı. İş yerlerinde çalışan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan K.K. ise adliyeye sevk edildi.