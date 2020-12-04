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Törenleri naklen yayınlanacak

Hazret-i Mevlâna'nın 747. Vulsat Yıldönümü (), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında seyircisiz gerçekleşecek. Tören televizyonlardan naklen yayınlanarak vatandaşlara ulaşacak.

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Giriş Tarihi: 4.12.2020 16:13 ABONE OL
Şeb-i Arus Törenleri naklen yayınlanacak

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele dolayısıyla seyircisiz gerçekleşecek.

Konya Mevlâna Kültür Merkezinde 7 ve 17 Aralık akşamları saat 19.30'da gerçekleşecek törenler televizyonlardan naklen yayınlanacak.

Geçtiğimiz yıl 4 gün süren etkinlikler bu yıl 2 güne düşürüldü. Geçen yıl, yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı törenler bu yıl ziyarete kapalı gerçekleşecek olsa da televizyon ekranlarından tüm vatandaşlar seyredebilecek.

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Şeb-i Arus Törenleri naklen yayınlanacak
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