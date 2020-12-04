Sebze-meyve halinde uyuşturucu satıyorlardı! Polisler “Belediye İşçisi” kılığında suçüstü yakaladı

İstanbul Polisi, Bayrampaşa'da bulunan sebze-meyve halinde uyuşturucu madde satışı yapan üç kişiyi suçüstü yakaladı. Yelekler giyerek "Belediye İşçisi" kılığına giren sivil polisler tarafından suçüstü yakalanan üç uyuşturucu satıcısı da tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve yakalandıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi, üç kişinin Bayrampaşa'da bulunan sebze-meyve halinde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Hal ve çevresi fiziki ve teknik takiple izlendi. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Y.K. (21) İ.S. (36) ve B.T. (17) isimli üç şüpheliyi yakalamak için operasyonun düğmesine bastı. Şüphelilerin kendileri fark ederek kaçmalarını önlemek amacıyla yelekler giyerek "Belediye İşçisi" kılığına giren sivil polisler üç şüpheliyi de suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve kaldıkları ambar içerisinde yapılan aramalarda; üç kilo 131 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, beş mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 400 lira nakit pata ele geçirildi. Üç şüpheli de tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve yakalandıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.