Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Seyhan Soylu cezaevine konuldu

cezaevine konuldu

lakaplı , hakkındaki 4 gün zorlama hapis kararı doğrultusunda Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konuldu.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 4.12.2020 ABONE OL
Seyhan Soylu cezaevine konuldu
ŞarkıcıYeşim Salkım, geçtiğimiz ağustos ayında Murat Övüç ve Seyhan Soylu hakkında 2 aylık tedbir kararı aldırmıştı. Karar, ikilinin Salkım'a yönelik herhangi paylaşımda bulunmamalarını da kapsıyordu. Ancak koruma kararına rağmen Salkım hakkında paylaşımlarda bulunmaya devam ettiği için İstanbul Aile Mahkemesi, Soylu'nun 4 günlük zorlama hapsine karar vermişti. Dün polis eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne getirilen Seyhan Soylu işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi. Soylu cezaevine giderken, "4 gün tatile gidiyorum" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyhan Soylu cezaevine konuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA