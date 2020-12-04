Seyhan Soylu cezaevine konuldu

ŞarkıcıYeşim Salkım, geçtiğimiz ağustos ayında Murat Övüç ve Seyhan Soylu hakkında 2 aylık tedbir kararı aldırmıştı. Karar, ikilinin Salkım'a yönelik herhangi paylaşımda bulunmamalarını da kapsıyordu. Ancak koruma kararına rağmen Salkım hakkında paylaşımlarda bulunmaya devam ettiği için İstanbul Aile Mahkemesi, Soylu'nun 4 günlük zorlama hapsine karar vermişti. Dün polis eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne getirilen Seyhan Soylu işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi. Soylu cezaevine giderken, "4 gün tatile gidiyorum" dedi.