Siirt depreminin ardından uzman isimden flaş son dakika açıklaması! Bölgede daha büyük depremler olacak mı?

Gelen son dakika haberine göre, Siirt, Batman, Bingöl, Gaziantep ve Diyarbakır'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Siirt ve Diyarbakır deprem ile sallandıktan sonra çok sayıda vatandaş, depremin uzun sürdüğünü ve sarsıntıyla uyandıkları rapor etti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan, Siirt depremi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Depremin derinliği 20 kilometre olarak açıklanırken, büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü. Son dakika bilgisine göre depremin merkezinin Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu ifade edildi. Son dakika açıklamasında bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Siirt'te yeni bir depremin beklenmediğini vurguladı.

SON DAKİKA HABERİ: SİİRT'TEKİ KORKUTAN DEPREMİN ŞİDDETİNİ AFAD 5.0 OLARAK DUYURDU!

Son dakika gelişmesine göre depremin merkez üssünün Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetinin 5.1 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

SİİRT VALİSİ CANLI YAYINDA DEPREMİN ARDINDAN SON DURUMU AÇIKLADI

A Haber canlı yayınına bağlanan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasarın olmadığını ekiplerin kırsaldaki araştırmalarının sürdüğünü ifade etti. Kayabağlar bölgesinde bir hasar ihbarının olduğunu, ekiplerin oraya hareket ettiğini açıkladı.