Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara'da şok baskın! Bebek beşiğine saklamışlar...

Son dakika: 'da şok baskın! Bebek beşiğine saklamışlar...

Narkotik polisi, ’da sokak satıcılarının zehir yuvalarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Son dakika haberine göre 14 adrese şafak vakti yapılan baskında, tacirlerinin bebek beşiğine sakladıkları uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 4.12.2020 09:29 Son Güncelleme: 4.12.2020 09:56 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da şok baskın! Bebek beşiğine saklamışlar...

Narkotik polisi, Ankara'da sokak satıcılarının zehir yuvalarına eş zamanlı operasyon düzenledi. 14 adrese şafak vakti yapılan baskında, uyuşturucu tacirlerinin bebek beşiğine sakladıkları uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Başkent'in çeşitli yerlerinde uyuşturucu satan sokak satıcılarını takibe aldı. Önceden belirlenen 14 adrese polis, şafak vakti operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşıyla kıran ekipler, belirtilen adresler de hassas burunlu köpeklerle arama yaptı.

BEBEK BEŞİĞİNDE UYUŞTURUCU MADDE

Baskın yapılan evin birinde arama yapan Narkotik polisi, bebek beşiğinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Bir başka adreste ise uyuşturucu satıcısı klozete uyuşturucu maddeyi dökerken yakalandı.

Adreslerdeki aramaların devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Son dakika haberleri: Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret eden arkadaşı anlattı! Gözleri doldu, ağlamaklı oldu...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara'da şok baskın! Bebek beşiğine saklamışlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA