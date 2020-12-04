Son dakika: Ankara'da şok baskın! Bebek beşiğine saklamışlar...

BEBEK BEŞİĞİNDE UYUŞTURUCU MADDE



Baskın yapılan evin birinde arama yapan Narkotik polisi, bebek beşiğinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Bir başka adreste ise uyuşturucu satıcısı klozete uyuşturucu maddeyi dökerken yakalandı.