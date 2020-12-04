Son dakika: Ankara'da şok baskın! Bebek beşiğine saklamışlar...

Narkotik polisi, Ankara'da sokak satıcılarının zehir yuvalarına eş zamanlı operasyon düzenledi. 14 adrese şafak vakti yapılan baskında, uyuşturucu tacirlerinin bebek beşiğine sakladıkları uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Başkent'in çeşitli yerlerinde uyuşturucu satan sokak satıcılarını takibe aldı. Önceden belirlenen 14 adrese polis, şafak vakti operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşıyla kıran ekipler, belirtilen adresler de hassas burunlu köpeklerle arama yaptı.
BEBEK BEŞİĞİNDE UYUŞTURUCU MADDE
Baskın yapılan evin birinde arama yapan Narkotik polisi, bebek beşiğinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Bir başka adreste ise uyuşturucu satıcısı klozete uyuşturucu maddeyi dökerken yakalandı.