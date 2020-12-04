Son dakika | Bakan Koca 'yüzde 100' artış yaşanıyor demişti! O ilde dikkat çeken görüntü...

"AYAKTA YEMEK ZOR OLUYOR"

Cafer Sönmez, alınan tedbirleri makul karşıladığını, vatandaşın da bazı konularda bilinçli olmadığını ifade etti. Ayakta yemek yemenin zor olduğunu ifade eden Umut Kaygısız ise "Benim düşünceme göre çok geç alınmış bir tedbir. Vakalar ilk artmaya başladığında daha verimli tedbirler alınsaydı bence bu denli yükselmezdi, bu kadar insan sıkıntı çekmezdi" dedi.