Son dakika: Eskişehir'de gaz şikayetiyle hastaneye gitti karnından çıkanlar doktorları bile şok etti! Tam 9 kilo ağırlığında...

'3 YENİDOĞAN BEBEK BÜYÜKLÜĞÜNDE'



Hastanın ameliyattan sonra rahatlayacağı çok açıktı. Çünkü kitle, mide ve bağırsak sistemine baskı yapmıştı. Neredeyse 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde bir kitle çıktı. Hasta daha önce de karnında gaz dışında bir şey olduğunu hissediyormuş ama tetkik yapılmayınca anlaşılmamış. Daha önce ameliyatlarda büyük kitleler çıkarttım ama bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm. Bunun ötesinde daha büyük kistler çıkarttığımız oluyor. Ama bu, içerisinde sıvı dolu bir kitleydi. Dolayısı ile bu kadar büyümesi çok enderdir. Genellikle 3- 4 santimetre olduğunda saptanır ama bu 32 santimetre oluncaya kadar hastanın karnında bir şekilde fark edilmemiş. Şimdi bağırsaklar ve mide rahat boşalabildiği için hastada genel şişkinlik de azaldı ve karnı neredeyse dümdüz oldu. İlk geldiğinde hamile gibiydi" diye konuştu.