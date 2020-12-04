Son dakika haberi: Çocuklarını SMA hastalığından kaybeden aileye dolandırıcı şoku!

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 çocuğunu SMA Tip- 1 hastalığından kaybeden Hikmet Bolat, vefat eden çocuklarının fotoğrafları kullanılarak sosyal medya üzerinden insanlardan para istendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bolat, "4- 5 yıl önce ölmüş çocuklarım üzerinden yapılan bu davranış vicdansızlıktan öte. Acılarımız tekrar tazelendi" dedi.Alanya'da esnaf Hikmet Bolat, 2014 yılında Antalya'da özel bir hastanede Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki kızı Nihal Mina'yı, 2 yıl sonra da Isparta'daki bir hastanede yine aynı hastalıktan 1,5 yaşındaki oğlu Ahmet'i kaybetti. Acılı baba, bu kez başka bir acıyla karşı karşıya kaldı. Hikmet Bolat, ölen çocuklarının fotoğrafları ile sosyal medyada sahte hesap açılarak para istendiğini öğrenince Alanya Adliyesi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu.İnsanların vicdani duygularıyla oynandığını anlatan Hikmet Bolat,diye konuştu.Henüz ne kadar para toplandığını bilmeseler de çok ciddi rakamlar olabileceğini vurgulayan Bolat, "4- 5 yıl önce ölmüş çocuklarım üzerinden yapılan bu davranış vicdansızlıktan öte. Acılarımız tekrar tazelendi." dedi.