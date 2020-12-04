Son dakika haberi: Eşini baltayla öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi getirilirken, taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Azimi, savunmasında eşinin sürekli kendisini dövdüğünü ifade ederek "Şiddet göstermesi sebebiyle iki defa polise gittim. Eşim ve benim adımı aldılar, işlem yapmadılar. 'Resmi evli değilsiniz, bir şey yapamıyoruz' dediler. Benim 5 yaşında oğlum, 11 yaşında kızım var. Çocuklarıma bir şey yapmasından korkuyordum" dedi.

ÇOCUKLARIMA VE BANA ZARAR VERECEĞİNDEN EMİNDİM

Eşi Hasan Özbek'in kızını taciz ettiğini öne süren sanık, "Bunu gördüğümde eşime 'Seni öldürürüm' dedim. Bir daha böyle bir temasta bulunmadı. Bu durumdan dolayı psikolojim bozuldu. Eşimin çocuklarıma ve bana zarar vereceğinden emindim. Eşim bana şiddet uygularken kendinden geçerdi. Bir keresinde kırık camla sol bileğimi kesti. Eşimin abisi beni doktora götürdü ama doktor darp raporu vermedi. Dikiş izi halen duruyor. Her zaman bir neden bulur, oyun kurar ve beni dövmenin bahanesini bulurdu" ifadelerini kullandı.