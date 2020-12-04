Son dakika haberleri: Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret eden arkadaşı anlattı! "Gözleri doldu, ağlamaklı oldu..."

'KADİR'E YAPILAN İFTİRALAR, KARALAMAYA YETMEYECEK'



Özgür Duran'ın ailesinin iddialarına cevap veren İzzet Şahin, şunları söyledi:



"Ne kasıtla, ne amaçla, neye dayanarak yaptıklarına gerçekten anlam veremiyorum. Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki Kadir, benim hayatımda tanıdığım en temiz yürekli, en iyi insanlardan biridir. Şunu bilmelerini istiyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz. Kadir'e karşı söyledikleri çirkin ithamlar ve üzerine attıkları iftiralar, Kadir'i karalamaya yetmeyecek. Kaldı ki Kadir'in savunulmaya da ihtiyacı yok. Görünen köy kılavuz istemez. Biz dostları ve kardeşleri olarak, ortada kasten adam öldürmenin olmadığına eminiz. Eminiz ki Kadir o gün orada kendini korumak maksadıyla hareket etti. Bizler bunu sonuna kadar savunacağız. Eminiz ki bizlerle beraber Kadir'in masumiyetine inanan binlerce insan var. Kadir böylesine duyarlı bir davranış sergilemiş, binlerce insana masumiyetini kanıtlamışken, ne 12 yıldan 18 yıla kadar yargılanmasını isteyen iddianame, ne de 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılması inanın hiç adil değil.

Tek temennim Kadir'in bu duyarlı davranışının, bir yerlerde birilerinin vicdanına dokunmuş olmasıdır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Kadir'in yeri cezaevi değil, Kütüphaneler ve üniversitedir. Elinizi vicdanınıza koyun."