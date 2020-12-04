SON DAKİKA HABERİ: Polisi şehit eden hainin cesedi morgda kaldı!

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan 2 polisten Barış Göl, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Polisi şehit eden saldırganlar böyle yakalandı | Video

Olayın ardından kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, kendisini fark eden esnafın ihbarı ile gelen polis ekiplerinden kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, ateş açılarak etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

CESEDİ MORGDA KALDI

Buradaki işlemlerin ardından babası ile memleketine götürüleceği beklenen saldırganın cesedi için hiçbir kurum ve kuruluş araç tahsis etmedi. Katilin babasının otomobil ile cesedi götürmesine de izin verilmediği öğrenildi.

Olay anına şahitlik eder vatandaşlar silah sesi duyduklarını ve yaşanan olayda çok korktuklarını ifade etti. Bazı vatandaşlar ise yaşanan anları cep telefonları ile kaydetti. Görüntülerde polis ekiplerinin yaptıkları operasyon anları yer aldı.