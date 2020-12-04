Son Dakika Haber: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasak saatleri: Sokak yasağı hangi gün, kaçta? Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş!

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri hem 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, hem de genel yasak için 83 milyon tarafından araştırılıyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısındaki ve ağır hasta sayısındaki artışı durdurmak için yeni tedbirler Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Sağlık sistemini korumak amacıyla alınan ve ilk kez Aralık ayında uygulanacak tedbiler ve sokağa çıkma yasağı saatleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazandı. Peki, 2020 Aralık ayı hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak ve yasaktan kimler muaf olacak? İşte, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler, marketler açık mı sorusunun yanıtı ve yasak saatleri…

SON DAKİKA: HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklarken, hafta içi de belirli saatlerde bu kısıtlamanın olacağını belirtti. Erdoğan, ''Yeni bir karar alınıncaya kadar (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE YASAKLARDAN MUAF KİŞİLER AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yasaklardan muaf olan kişiler açıklandı.