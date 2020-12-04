Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki artışı durdurmak ve sağlık sistemini korumak amacıyla yeni tedbirler açıklandı. Önce Başkan Erdoğan tarafından açıklanan tedbirler daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yazılı olarak paylaşıldı. Bu noktada hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak ve yasaktan kimler muaf olacak? İşte, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler, marketler açık mı sorusunun yanıtı ve yasak saatleri…

SON DAKİKA: HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklarken, hafta içi de belirli saatlerde bu kısıtlamanın olacağını belirtti. Erdoğan, ''Yeni bir karar alınıncaya kadar (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE YASAKLARDAN MUAF KİŞİLER AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yasaklardan muaf olan kişiler açıklandı.