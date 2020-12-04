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SON DAKİKA HABERİ! 'Söz dinlemiyor' diye kocasını sopayla dövdü!

Duyanları şaşkına çeviren son dakika haberi Eyüpsultan'dan geldi. İmam nikâhlı karısı tarafından söz dinlemediği gerekçesiyle dayak yiyen koca karakola sığınarak yardım istedi. Genç koca sopayla yediği dayak sonrası darp raporu alıp eşi hakkında şikâyetçi olunca dayakçı eş hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 4.12.2020 15:11 Son Güncelleme: 4.12.2020 15:57 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! 'Söz dinlemiyor' diye kocasını sopayla dövdü!

İmam nikâhlı karısı tarafından söz dinlemediği gerekçesiyle dayak yiyen koca karakola sığınarak yardım istedi. A.K., isimli genç adam ile P.D., imam nikahlı evlilerdi. İstanbul Eyüp'te ikamet eden çift iddiaya göre anlaşmazlıklar yaşadığı için evlerini ayırmaya karar verdi. İddiaya göre olay günü 36 yaşındaki P.D., eşinin sözlerini dinlemediği için tartışmaya başladı. 46 yaşındaki A.K., ise eşine karşılık verince çift arasında arbede yaşandı. Yine iddiaya göre genç kadın eline aldığı sopa ile eşini darp etmeye başladı.

SÖZÜNÜ DİNLEMİYOR DAYAĞI

Aldığı darbeler sonrası yere yığılan mağdur adam polisi arayarak yardım istedi. Tedavi altına alınan genç adamın yüzünde morluklar meydana gelirken aldığı darp raporuyla kendisini döven eşinden şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ifadesi alınan genç kadın eşinin darp edildiğini iddia ettiği tarihte memleketinde olduğunu darp etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

'BU İLK DEĞİL DEFALARCA ŞİKÂYET ETTİ'

Savcılık genç kadının her ne kadar suçlamayı reddetse de genç adamın darp ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. Eşini darp ettiği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkan genç kadın, 'Eşim daha önce de beni aynı suçlamalarla şikâyet etti. Ben eşime yönelik herhangi bir şiddet eğiliminde bulunmadım. Kendisi çok alkol aldığı için mesnetsiz şikâyetlerde bulunuyor' diye konuştu. Dava devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERİ! 'Söz dinlemiyor' diye kocasını sopayla dövdü!
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