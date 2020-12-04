Son dakika haberi: Trabzon’da, 'kendini gizleyen temaslı' tehlikesi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da giderek yayılan koronavirüs salgını ile ilgili vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Trabzon halkından, günlük yaşamda, her bireyin koronavirüs hastası olduğuna inanarak hareket etmesini isteyen Vali Ustaoğlu, "Son dönemde ilimizde vaka sayısında ciddi derecede artış var. Trabzonlu vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Allah rızası için günlerdir evlerine gidemeyen çocuklarını göremeyen başta sağlıkçılarımız için, sevdiklerimiz, ailemiz için artık işi çok sıkı tutmamız lazım. Bu dönemde artık başta akraba ziyaretleri, aile ziyaretlerinden vazgeçmemiz gerekiyor. Artık sağımızda solumuzda her yerde korona dolaşıyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Tanıdık ya da yabancı, herkesle aranıza ciddi şekilde mesafe koymanızı istirham ediyorum. Lütfen artık; 'bana bir şey olmaz, 'akrabamdan bulaşmaz', 'iş arkadaşımda yoktur' gibi kandırmacalarla toplum sağlığını daha fazla tehlikeye atmayalım" diye konuştu.