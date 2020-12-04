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Son dakika haberi: Yunanistan'ın Sisam Adası'nda meydana gelen ve çevre illerde hissedildi! ve Kandilli son depremler

Son dakika haberi... Yunanistan'ın Sisam adasında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki , ve çevre illerde hissedildi. Depremin saati 12:34, derinliği ise 9.9 kilometre olarak açıklandı. Şiddetli sarsıntı, Sisam Adası merkez üssüne yakın İzmir'in Seferihisar ve Menderes ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hissedildi. İşte haberinin detayları, ve Kandilli son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 2.12.2020 01:10 Son Güncelleme: 4.12.2020 12:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Yunanistan'ın Sisam Adası'nda meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi! AFAD ve Kandilli son depremler

Son dakika haberleri: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bir deprem meydana geldi. Yerin 9.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Aydın ve Manisa illerimizde de hissedildi. İşte İzmir depremi detayları, Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! İZMİR DEPREMİ ŞİDDETİ AÇIKLANDI

İzmir depremine ilişkin tüm bilgiler şöyle;

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Son dakika haberi: Yunanistan'ın Sisam Adası'nda meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi! AFAD ve Kandilli son depremler
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