Son dakika haberi: Yunanistan'ın Sisam Adası'nda meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi! AFAD ve Kandilli son depremler

Son dakika haberleri: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bir deprem meydana geldi. Yerin 9.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Aydın ve Manisa illerimizde de hissedildi. İşte İzmir depremi detayları, Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! İZMİR DEPREMİ ŞİDDETİ AÇIKLANDI

İzmir depremine ilişkin tüm bilgiler şöyle;