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Son dakika haberler: iki ile dikkat çekti: Vaka artışı yüzde yüz oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında , Antalya, Trabzon ve il sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda bu illerin salgın açısından durumunu değerlendirdiklerini, yüksek riskin devam ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.12.2020 07:39 Son Güncelleme: 4.12.2020 07:40 ABONE OL
Son dakika haberler: Bakan Fahrettin Koca iki ile dikkat çekti: Vaka artışı yüzde yüz oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bütün kurumlarla seferberlik zamanı olduğunu ifade etti.

"MÜCADELE GÜÇ BİRLİĞİ İLE KAZANILIR"

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır." çağrısını yaptı.

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Ayrıca Koca, "Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız on-line toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ANTALYA VE HATAY'DA VAKA ARTIŞI YÜZDE 100.."

Bakan Koca, bu illerin durumuna ilişkin olarak ise, "Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70." bilgisini paylaştı.

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Son dakika haberler: Bakan Fahrettin Koca iki ile dikkat çekti: Vaka artışı yüzde yüz oldu
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