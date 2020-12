Son dakika haberler: ‘Bina kimlik sistemi’ 2021'de hayata geçiyor! Çipler 70 metreden okunabilecek

Depremin zararlarını en aza indirmek isteyen hükümet düğmeye bastı. Bu yıl art arda yaşanan Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremden korunmak için başlattığı çalışmada sona geldi. Bina Kimlik Sistemi kapsamında binalara çip takılacak, tüm binalara ait veriler tek bir havuzda toplanacak. Sistem 2021'de hayata geçirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, Meclis'te kurulan Deprem Araştırma Komisyonu'na sistemle ilgili detaylı bilgi verdi.Hem binanın içine hem dışına iki levha şeklinde çip takılacağını söyleyen Can, böylece, deprem, yangın gibi afetlerde ulaşılabilirliği artıracaklarını ifade etti. Can, "Bu çipli sistem, 70 metre öteden bile okunabiliyor" dedi. Can, depreme dayanıksız evlerin aksaklıklar giderilinceye kadar kiraya verilmesinin önüne geçmek için çalışma yapıldığını ifade etti. Komisyona bilgi veren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ise 2012'den bu yana 81 ilde 696 bin konut ve iş yerini riskli yapı olarak tespit ettiklerini, bunlardan 590 binini yıktıklarını söyledi. Gürgen, her bina çökmesinden sonra "kolonlar kesildi mi?" tartışması yapıldığını anımsatarak, "Ben şahsen kolon kesildiğine falan şahit olmadım ama bu kolon yok, yani olmayan bir kolon var" diye konuştu. Gürgen, İstanbul Kartal'da 6 Şubat 2019'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nda hayatında gördüğü en büyük midye kabuklarına şahit olduğunu da sözlerine ekledi.