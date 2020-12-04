Son dakika: Hafta sonu kargolar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

Son dakika olarak ajansların duyurduğu İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesine göre sokağa çıkma yasağı saatleri ve hangi işletmelerin açık olacağı belirlendi. Yayımlanan genelge sonrası vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, çalışıyor mu sorularının yanıtını araştırmaya başladılar. Sokağa çıkma yasağından muaf olan işletmeler, yasakta dışarı çıkabilecek olan çalışanlar ile ilgili merak edilenler ve kargolar çalışıyor mu sorusunun yanıtı yer alıyor.

SON DAKİKA: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR

Sokağa çıkma yasağı öncesinde hafta sonu kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının süreceği 5- 6 Aralık tarihlerinde hangi işletmelerin açık olacağı hangi işletmelerin kapalı olacağı belirtildi. Peki hafta sonu kargolar açık mı?