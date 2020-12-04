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İkametgah karşılığı birliktelik teklif etmişti... Sapık memura meslekten ihraç!

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kadın, ikametgah izni için başvuruda bulunduğu İl Göç İdaresi'nde görevli Cengiz K. adlı memurun tacizine maruz kalmıştı. Genç kadına mesaj atarak 'ikametgah karşılığı birliktelik' teklif eden sapık adamın İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 6 Mayıs 2020 tarihli kararı ile devlet memurluğundan çıkarıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 4.12.2020 15:57 Son Güncelleme: 4.12.2020 16:11 ABONE OL
İkametgah karşılığı birliktelik teklif etmişti... Sapık memura meslekten ihraç!

Azerbaycan'dan 2.5 yıl önce Türkiye'ye gelerek ikamet izni için başvuruda bulunan Apsana G.isimli kadın, o günlerde İstanbul İl Göç İdaresi'nde görevli Cengiz K.'nın taciziyle hayatının şokunu yaşadı.

Adliyeye yansıyan iddialara göre, Apsana G.'ye oturum izni onaylanmasına rağmen para ve cinsel ilişki teklifinde bulunan İstanbul İl Göç İdaresi çalışanı Cengiz K. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şüpheli Cengiz K. olayın yaşandığı 31 Mayıs 2018 tarihinde gözaltına alındı.

VALİLİK OLAYA EL KOYDU

İstanbul Valiliği'nin de Cengiz K.'yı gözaltına alınır alınmaz açığa aldığı ve disiplin soruşturması başlattığı ortaya çıktı. Cengiz K.'nın İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 6 Mayıs 2020 tarihli kararı ile devlet memurluğundan çıkarıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi: İkametgah karşılığında cinsel birliktelik... Azeri kadına iğrenç teklif!

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İkametgah karşılığı birliktelik teklif etmişti... Sapık memura meslekten ihraç!
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