Son dakika: Yer Avcılar! 'Maskeni tak' diyen doktora kabusu yaşattı: Elimde kalırsın...

Yaşanan anları anlatan Turan, hastayı maskesiz olduğu için uyardığını ve sonrasında olayların yaşandığını kaydederek, "Maske takıp gelmesi gerektiğini söyledim. Hasta da 'ben bir şey soracağım, benim ağzım kapalı zaten' dedi. Ben de bu şekilde işlem yapamayacağım söyledim. Benim ağzım kapalı demeye başladı tekrar ve bana 'geri zekalı seni kim doktor diye koydu buraya, ben sana bir şey soracağım diyorum zaten sen benim doktorum da değilsin, bir şey sorup gideceğim' zaten şeklinde hiddetlendi. Bende korktum gerildim ve polisi aradım muhatap olmak istemedim. Beyaz kod veriyorum dedim polise. Ben polisi aradıktan sonra hasta orada durdu ve benim ad soyad sorularıma da cevap vermedi. Bu şekilde ben isim sordum ama o hala maskem yok yüzümü de kapatıyorum. Senin haline bak şeklinde konuşmaya devam ediyor. Bunun üstüne ben görüntü almaya başladım olayı belgelemek için. Çünkü benim odamın için güvenlik kamerası yoktu. Hakaret ettiği için ben kamera ile kayıt aldım ve hasta bunu göründe daha da hiddetlendi. Ben izin vermedim gitmesine polisler gelecek dedim. Daha da sinirlenip beni tartaklayıp darp etti kolumda tırnak izleri oldu" dedi.