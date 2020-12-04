Son dakika: Yine aynı vahşet! 4 ay önce evlendiği eşini boğazını keserek öldürdü

Yaşananları anlatan Kuru, ''Kadın, 'Beni kurtarın. Beni kesecek' diye bağırınca ben evlerine gittim. Kapıyı açtıklarında ikisi de sakinleşmişti. Genç ve yeni evli olduklarını birbirlerini anlayışla karşılaşıp, tartışmamaları konusunda telkinde bulundum. Sabri Çiçek de sakin bir şekilde duruyordu. Sonra eve çıktım. Yaklaşık 15 dakika sonra evlerinde sessizlik hakim oldu. Bunun üzerine eşim, ışıklarının yanıp, yanmadığını kontrol etmek için balkona çıktığında Sabri Çiçek'in telefonla konuştuğunu duymuş. Sanırım polisi aradı. Apartmana yeni taşınmışlardı. Ece beni birkaç kez çaya davet etmişti. Oturup sohbet etmiştim. Efendi güzel bir kızdı" dedi.