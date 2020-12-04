‘Tablolar Sağlık Bakanlığı’na bağışlansın’

Merhum Mehmet Salih Tatlıcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 7 yıldır görülen tereke davasına geçen hafta bir dilekçe verdi. Dilekçede İstanbul Zincirlikuyu'da yıllardır boş duran Tat Towers'taki tabloların satışa çıkarılarak satıştan elde edilecek gelirin koronavirüs pandemisi nedeniyle aşı ve tedavi çalışmalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na bağışlanması talep edildi. 3 milyar dolarlık servet bırakan merhum Mehmet Salih Tatlıcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı, halen tereke malları arasında yer alan Tat Towers'ta 7 yıldır korunan, değerli 600 tablo ve objenin merhum iş insanından hatıra kaldığını belirtti. Anne ile oğlu, yıllarca sürecek tereke davası nedeniyle bu tabloların çürüyeceği ve ekonomik değerini de yitireceğine dikkat çekerek "Tablo ve objelere merakımız yok. Satılıp Sağlık Bakanlığı'na bağışlansın" dedi.