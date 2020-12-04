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Tarım müdürlüğünden çiftçilere 7/24 destek

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçi üreticilerin üretime devam etmesi için tüm önlemler alındı. Tarım İl Müdürü Barış Saylak, çiftçilerin üretimde sekteye uğramaması için 56 saat sürecek hafta sonu kısıtlamasında ulaşabilecekleri iletişim numaralarını paylaştı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 4.12.2020 14:33 ABONE OL
Tarım müdürlüğünden çiftçilere 7/24 destek

Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak; iki müdür yardımcısı ve 13 ilçe müdürlerinin 24 saat kişisel ve kurumsal iletişim numaralarını çiftçilerle paylaşarak hafta sonu uygulanacak 56 saatlik kısıtlama sürecince destek alabileceklerini kaydetti.

Saylak yaptığı açıklamada "Covid-19 salgını tüm insanlığa üretmenin, üretimin, gıdanın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Mutfakta kilerinizde yiyecek ekmeğiniz, tüketecek gıdanız yoksa dünyanın en fakiri sizsiniz demektir.

Bu bağlamda üretimin ana unsuru olan üreticilerimizin ne denli önemli bir iş yaptıkları da anlaşılmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarında üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi belirtmek istiyorum.

Bu kapsamda üreticilerimiz İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizle irtibata geçebilirler. Hep birlikte duyarlı olursak bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyor, herkese sağlık ve esenlikler günler diliyorum." dedi.

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Tarım müdürlüğünden çiftçilere 7/24 destek
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