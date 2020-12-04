Tavşan etinden güneş sistemine uzanan tartışmayla fenomen oldular

Konya'nın Altınekin ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Karaoğlu (18), Furkan Şaban Sarı (17), Murat Seyit Kağnıcıoğlu (18) ve Nurullah Yıldız (17) yaklaşık 1,5 ay önce bir köy odasında güneş sisteminin nasıl çalıştığı ile ilgili tartıştı.

Arkadaşları Can Çetin ise o zaman çekilen bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören video binlerce kişi tarafından izlendi. 4 arkadaş kendilerine ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından Bilim Merkezi'ne getirildi. 4 genç burada teleskopla güneşe bakıp, gezegenler ve güneş sisteminin nasıl çalıştığı ile ilgili yetkililer tarafından bilgilendirildi. Gençlere teleskop ta hediye edildi.

TAVŞAN ETİ TARTIŞMASINDAN GÜNEŞ SİSTEMİNE GEÇMİŞLER

Geçen sene liseden mezun olduğunu ve üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Hasan Hüseyin Karaoğlu, hedefinin Ziraat Mühendisi olmak olduğunu söyledi. Karaoğlu, "O gün arkadaşımızın evinde oturuyorduk. Tavşan eti helal mi haram mı tartışmasından güneş sistemi tartışmasına geldik. Ben arkadaşlarıma uygulamalı olarak anlattım ama benimki de yanlışmış. Sonradan bizi bu konuda aydınlattılar. Videonun bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk"dedi.

12. Sınıf öğrencisi Furkan Şaban Sarı ise tarihe meraklı olduğunu ve ileride tarihçi olmak istediğini söyledi. Sarı, "Tavşan eti yenir mi yenmez mi? tartışmasından güneş sistemine geldik. Uzaylılar var mıdır yok mudur? Dünya yuvarlak mıdır düz müdür? tartışmaları yaptık. Gece 3'e kadar tartıştık. Kaos ortamı vardı. Herkes tartışırken bildiklerini unuttu. Her şey birbirini girdi" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu bankacılık ve sigortacılık bölümü 1. sınıf öğrencisi Murat Seyit Kağnıcıoğlu ise, "Köy odasında otururken tavşan eti konusu açıldı. Bir arkadaşımız haram dedi. Ben de haram değil mekruh dedim. Herkes telefonunu çıkartıp araştırmaya başladı. Saatlerce konuştuk. Sonra konu birden dünya mı dönüyor yoksa güneş mi dünyanın etrafında dönüyor tartışması oldu" dedi.