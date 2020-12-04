Trabzon Emniyeti'nden esprili uyarı “Ceza yeme, hamsi ye”

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı "Ceza yeme hamsi ye" paylaşımıyla takipçilerini hem güldürdü hem de uyarıda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, paylaştığı hamsi fotoğrafına şu notu düştü:

"En küçük trafik cezası 108 TL. Kurallara uyduğumuzda 2 kilo hamsi, soğan limon, yanında helva, bir de Vakfıkebir ekmeği. Ceza yeme, hamsi ye"

Trabzon Emniyet Müdürlüğünün sosyal medyasında paylaştığı esprili uyarı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Paylaşımın vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade eden Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper SABAH'a konuştu.

Paylaşımlarda Trabzon'un değerlerini ön plana çıkarmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Emniyet Müdürü Alper, "Hamsi bizim vazgeçilmezimiz. Son zamanlarda tartışma konusu olan Vakfıkebir ekmeğimizin Trabzon'umuza ait olduğuna da dikkat çekmiş olduk." dedi.

Alper ayrıca; "Balıkta limon kullanılır- kullanılmaz diyorlar. Biz tartışmaya girmeden 'Limon da kullanılabilir' dedik. Hamsi yedikten sonra üzerine de helva yenilmesi gerekir. Hamsinin bereketli bol ve ucuz olduğu bir dönemdeyiz. Vakfıkebir ekmeğimiz, helvamız, mısır unumuz Trabzon'umuzun özel değerleridir. Vatandaşlarımıza mesajımız; 'Trafik cezası yemeyelim, paramızı çok daha güzel yerlere harcayabiliriz' şeklindeydi. Takipçilerimizden de olumlu geri dönüş aldık" açıklamasında bulundu.