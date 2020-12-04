Trabzon ve Giresun arasında ekmek kavgası sürüyor

Trabzon'da uzun süre bayatlamaması ile ün kazanan coğrafi işaretli Vakfıkebir ekmeği üretildiği Vakfıkebir ilçesiyle benzer Çavuşlu ekmeğinin üretildiği Giresun'un Görele ilçeleri arasında 'tescil' tartışması sürüyor.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "İtirazlarımızı yaptık, patent kurumu uzlaşma önerdi. Haklarımızı hukuki yollarla arayacağız" dedi. Görele Belediye Başkanı Fatih Duzcu da, "Vakfıkebir ilçesi ile bir yarışımız yok. Biz ekmeğimizle ilçemizin tanıtımı peşindeyiz" diye konuştu.

"ÇAVUŞLU EKMEĞİ İLE VAKFIKEBİR EKMEĞİMİZİ AYIRT EDECEK BİR ÖZELLİĞİ YOK"

Çavuşlu ekmeğinin taklit olduğunu ifade eden Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "Geçmişi çok eski tarihlere dayanan Vakfıkebir ekmeğimiz, Vakfıkebir'imize aittir. 2018 yılında başvurularımız sonrasında Patent Kurumu'ndan ekmeğimize coğrafi işareti aldık. Vakfıkebir ekmeği, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Çavuşlu beldesinde de üretilmektedir. Çavuşlu ekmeği ile Vakfıkebir ekmeğini ayırt edecek bir özelliği bulunmamaktadır. Vakfıkebir ekmeğimizin gramajı 2 kilogramın altına düşmezken, Çavuşlu ekmeğinin 1 kilo 750 gramdan üreterek, özellik olarak gramajından oynayarak farklı bir ekmek olduğunu iddia etmek doğru değildir. Biz itirazlarımız yaptık. Patent Kurumu uzlaşma önerdi. Fakat Çavuşlu Belediyesi uzlaşmak için bize gelmedi. Biz haklarımızı hukuki yollarla aramaya devam edeceğiz. Türkiye'nin her yerinde Vakfıkebir ekmeği üretiliyor. Tabi ki Çavuşlu beldesinde bulunan fırınlarımız da ekmek üretsinler ama adına Çavuşlu ekmeği demesinler." diye konuştu.

"EKMEĞİN PATENTİNİ ALINCA ONLAR TARTIŞMA BAŞLATTI"

Çavuşlu Belediye Başkanı Fatih Duzcu ise, 2018 yılında Çavuşlu ekmeğimiz için coğrafi işaret müracaatlarımızı yaptık ve 16 Kasım'da coğrafi işaretimizi aldık. Vakfıkebir ilçesi ile bir yarışımız ve tartışmamız yok. Biz ekmeğimizle birlikte beldemizi tanıtmak istiyoruz. Vakfıkebir ilçemiz bizim komşumuz. Bizim Çavuşlu ekmeğimiz daha çok ekşi maya ile yapılır. Saklama süresi ve tadı uzun süre bozulmaz. Çavuşlu ve Vakfıkebir ekmeğimiz bizlerin baş tacıdır. Hepimiz aynı tavanın balığıyız. Vakfıkebir ekmeğine coğrafi işaret alındığında biz tartışmadık da biz alınca onlar neden tartışmaya başladılar." dedi.

"BU BENZERLİK OLAYI KABUL EDİLEMEZ"

Vakfıkebir Fırıncılar Derneği başkanı Davut Kutoğlu ise, "Vakfıkebir ekmeği patentini 2 yıl önce aldı, Çavuşlu ekmeği de Vakfıkebir ekmeğini kopya ederek daha sonra coğrafi işaretini aldı. Bu benzerlik kabul edilemez. Coğrafi işareti ürünleri korumak için veriliyor. Birbirlerinin aynı olan iki ürünün Coğrafi işareti alması Türk Patent Marka Kurumu'na büyük zarar verir." ifadelerini kullandı.

ŞEKİL AYNI, LEZZET FARKLI

Çavuşlu'da ekmek ustası Bülent Şenay, Vakfıkebir ekmeği ile Çavuşlu ekmeğinin farklı olduğunu belirterek; "Çavuşlu ekmeğinde yüzyıllardır ekşi maya kullanılır. Ekşi maya ile hazırlanıp hamur haline geldikten sonra belli süre dinlendirilip sonra taş fırında özel bir sistemde pişirilir. Vakfıkebir ile şekil olarak aynı görülüyor ama lezzet olarak, pişkinlik olarak, dayanma süresi olarak çok farklı." dedi.