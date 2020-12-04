Tüm Türkiye aşının ilk kimlere yapılacağını merak ediyordu! Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, aşılama stratejisini anlattı

Öncelikle salgından en çok etkilenen kişilerin aşılanması stratejisinin doğru olacağına karar verildi. Böyle bir uygulama yapılacak. Dünyada da zaten böyle bir yaklaşım var. Az bir ülke öncelikle daha sağlıklı, dışarıda olanlara aşılama yaparken, ülkelerin pek çoğu özellikle Avrupa ülkeleri daha çok hastalıktan etkilenecek kişilere aşı yapıyor. Türkiye'de de böyle bir strateji benimsendi" dedi.



