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Türkiye’nin kadını hayatını kaybetti

’ın Edremit ilçesinde yaşayan Türkiye’nin kadını olan , 122 yaşında hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 17:53 ABONE OL
Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti
Edremit ilçesinin Andaç Mahallesi'nde yaşayan 122 yaşındaki Emine Baytar, bugün hayatını kaybetti. 65 yaşındaki oğlu Faris Baytar, gelini ve torunlarıyla yaşayan, nüfus cüzdanı bilgilerine göre 1898 Kafkas doğumlu olan 5 çocuk annesi ve 80'e yakın torun sahibi Emine Baytar hayata gözlerini yumdu.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, sosyal medya hesabında Emine Baytar'ın vefat haberini paylaşarak, "Türkiye'nin en yaşlı kadını olan ve torunlarının torununu gören asırlık çınarımız Emine Baytar ninemiz, 122 yaşında bugün hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti
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