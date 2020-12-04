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Tutuklandılar, edilince aynı suçu işlediler!

’de akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklu oldukları cezaevinden pandemi nedeniyle edilen 3 kişinin Gebze ve Kartepe ilçelerindeki kurdukları üretim tesislerine yapılan jandarma operasyonunda 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 3 şahıs ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 16:51 Son Güncelleme: 4.12.2020 17:15 ABONE OL
Tutuklandılar, şartlı tahliye edilince aynı suçu işlediler!

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı şüphesi ile iki adresi takibe aldı.

Yapılan inceleme sonrasında kaçak akaryakıt üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen Gebze Balçık Mahallesi'ndeki bir fabrika ve Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesindeki bir depoya operasyon düzenledi. İki adreste jandarma ekiplerince yapılan aramalarda tankerlere depolanmış halde 37 ton kaçak akaryakıt, akaryakıtların satılması işinde kullanılan 2 araç ele geçirildi.

CEZAEVİNDEN ŞARTLI TAHLİYEDE AYNI SUÇU İŞLEDİLER

Olayınla ilgili iki adreste gözaltına alınan K.C., Y.K. ve E.C. adlı 3 şahsın akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklu oldukları cezaevinden pandemi dönemi nedeniyle şartlı tahliye edildikleri belirlendi. Şahısların, fabrikalardan ve sanayi bölgelerinden topladıkları atık malzemeleri yüksek dereceli kazanlarda buharlaştırdıkları, soğutularak sıvı hale getirildikten sonra filtrelenen ürünlere tiner, solvent ve benzeri incelticiler eklendikten sonra yakıt haline getirilerek satıldığı belirlendi.

OLAY HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Jandarma Komutanlığına götürülürken olay hakkında inceleme başlatıldı.

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Tutuklandılar, şartlı tahliye edilince aynı suçu işlediler!
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