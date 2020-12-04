Tutuklandılar, şartlı tahliye edilince aynı suçu işlediler!

Yapılan inceleme sonrasında kaçak akaryakıt üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen Gebze Balçık Mahallesi'ndeki bir fabrika ve Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesindeki bir depoya operasyon düzenledi. İki adreste jandarma ekiplerince yapılan aramalarda tankerlere depolanmış halde 37 ton kaçak akaryakıt, akaryakıtların satılması işinde kullanılan 2 araç ele geçirildi.