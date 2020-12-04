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Uyuşturucu trafiğine jandarmadan operasyon

'dan 'a uzanan uyuşturucu ticaretini Zonguldak İl Jandarma komutanlığı engelledi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 4.12.2020 10:33 ABONE OL
Uyuşturucu trafiğine jandarmadan operasyon

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucunda İstanbul'dan Zonguldak'a götürülmek istenen uyuşturucu madde operasyonla yakalandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada olay hakkında şu bilgiler verildi:

"Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde; U.Y, A.A. ve V.G. isimli şahısların İstanbul ilinden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Zonguldak iline getirecekleri bilgisi alınmıştır. 3 Aralık 2020 günü adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Zonguldak ili Devrek ilçesinde icra edilen operasyonda; şüpheli şahısların kullanmış olduğu Zonguldak plakalı araç içerisinde U.Y, A.A. ve V.G. isimli şüpheli şahıslar 10 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı (bong) ile birlikte ele geçirilmiş, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır."

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Uyuşturucu trafiğine jandarmadan operasyon
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