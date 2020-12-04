Vaka sayısı yüzde yüz artan Hatay’da tavsiye kararı alındı

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, aldıkları ortak karar ile Gıda sektörü hariç, esnaf ve sanatkârlardan Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında işyerlerini bir hafta süreyle kapatmaları tavsiyesinde bulunduklarını belirterek "Sağlık her şeyden önemli. Devletimizin Koronavirüs salgını ile mücadelesine bizde bu tavsiye kararını alarak katkı vermek istedik. Esnaf ve sanatkârlarımızdan aldığımız tavsiye kararına uymalarını istiyoruz." dedi.

"ARTAN VAKA SAYISI BAKIMINDAN İLK SIRADAYIZ"

Koronavirüs salgının Hatay'da ve ülkede hızla yayıldığını bununla birlikte vaka sayısı, hasta sayısının Hatay'da ciddi bir boyuta ulaştığını belirten Çinçin; "Salgın nedeni ile aldığımız ölüm haberleri içimizi acıtmıştır. Pozitif vaka artışı sağlık sistemimizi zorlayarak sağlık çalışanlarımızı da tehdit etmekte olup sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. İlimiz son günlerde vaka sayısı bakımından maalesef ilk sırada gelen iller arasına girmiştir." dedi.

"ÖNCE SAĞLIK ÖNCE YAŞAM"

Çinçin ayrıca; "Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak, kendimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve birliğe bağlı odalar ile Ticaret ve Sanayi Odalarımız, Ticaret Borsaları olarak bir tavsiye kararı aldık. Gıda üretimi toptan ve perakende satışını yapan işyerleri hariç olmak üzere 7 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren 1 hafta boyunca işyerimizi kapatıp hem kendimizi hem de çalışanlarımız olarak evimizde izole olunmasını, böylelikle sosyal hareketliliğin azaltılmasını tüm esnaf ve tacirlerimize tavsiye ediyoruz. Böylelikle salgınla mücadele sürecine hep beraber katkı vermiş olacağız. Önce sağlık önce yaşam" açıklamasında bulundu.