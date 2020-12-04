Vanlı öğrenciden Türkiye ikinciliği

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca düzenlenen 'Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Elif Arslanoğlu hazırladığı "Okulum Kendi Müzesiyle Tarihine İz Bıraksın" tarih projesiyle katıldı. Bu projeyle okul tarihine ışık tutmak için okullarda müzelerin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Elif Arslanoğlu, yapılan değerlendirme sonucu projesiyle Türkiye ikincisi oldu.

15 BİN PROJE BAŞVURUSU YAPILDI

Proje danışmanı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Elif Yıldız Tosun ise bu yıl korona virüs salgını sebebiyle Türkiye finali değerlendirmelerinin alınan tedbirler kapsamında proje sahibi öğrencilerin ve jürilerin çevrimiçi ortamda bir araya gelmesiyle yapıldığını söyledi. Yıldız Tosun, yarışmaya 3 bin 123 farklı okuldan 20 bin 960 öğrencinin hazırladığı 15 bin 661 proje başvurusu alındığını ifade etti.

VAN'DAN TÜRKİYE DERECESİ

Okul Müdürü Seyithan Ekinci de, proje başvurularının Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde yapılan ön değerlendirmeyi geçen bin 200 projenin sahibi öğrencilerin 13-14 Ekim 2020 tarihleri arasında bölge yarışmalarına katıldığını söyledi. Okullarının 2020 yılında yapılan LGS Türkiye birinciliği de bulunduğunu ve bu proje derecesiyle başarılarını pekiştirdiklerini ifade eden Seyithan Ekinci, öğrencilerin yaptıkları projelerle pek çok yarışmaya katıldığını, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de okul idaresi ve okul öğretmenlerinin hem ders faaliyetlerinde hem de bireysel yeterlilik faaliyetlerinde öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti. Seyithan Ekinci, okul olarak sonraki süreçte de her koşulda çalışmalarına devam edeceklerini ve benzer başarılarıyla örnek olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.