Yaktığı sobayla Aydın dedeyi, yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren evde sağlık hizmet ekibi, felçli ve aynı zamanda diyaliz hastası Kadiriye Deliak'ın rutin kontrolleri için evine gitti. Bir süre önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadiriye Deliak'ın (70) hastaneden dönmediğini gören sağlık ekibi, evde tek başına kalan koca Aydın Deliak'ın da hastalandığını fark etti.

"EVLADIM SOBAMI YAKARMISINIZ"

Felçli ve diyaliz hastası olan eşi Kadiriye Deliak'a bakan Aydın Deliak, gribal enfeksiyon sonucu hastalandı. Yatağından kalkamayan Aydın Deliak ile de ilgilenen Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Sağlık Memuru Ali Tomu, yaşlı adama kendilerinden bir isteği olup olmadığını sordu. Aydın Deliak ise "Evladım sobamı yakıp öyle gider misiniz?" dedi. Bunun üzerine Ali Tomu, evdeki sobayı doldurup yakarak Aydın dede ile yakından ilgilendi.

SABAH'A konuşan Sağılık Memuru Ali Tomu, Aydın Deliak'ın eşine Kadiriye Deliak'a evde sağlık hizmeti verdiklerini belirterek; "Kadiriye hanım hem felçli hem de diyaliz hastası. Evinde düzenli olarak kendisini ziyaret edip muayene ve tedavisini yapıyorduk. Ancak bir hafta önce rahatsızlanıp Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Biz eve döndüğünü zannederek muayeneye gittik. Eve girdiğimizde Aydın amca yalnızdı ve yatağında yatıyordu. O da hastalanmış. Gerekli muayenesini yapıp ilgilendik. Ayrılmadan önce bir isteğinin olup olmadığını sorduğumda 'Evladım üşüyorum, sobamı yakıp öyle gider misiniz?' dedi. Ben de hemen sobayı doldurup yaktım" diye konuştu.

Sağlık ekibine teşekkür eden Aydın Deliak ise; "Ben aslında iyiydim. Felçli eşime kendim bakıyordum. Rahatsızlanınca onu hastaneye kaldırdılar. O gittikten sonra ben de hastalandım. Sobayı yakacak halimde yoktu. Sağolun" dedi.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Sağlık Memuru Ali Tomu'nun yaşlı hastanın sobasını yaktığı ana ait fotoğraf, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ali Tomu'nun yüreklere dokunan davranışına sosyal medya kullanıcıları; 'Böyle insanlar iyi ki var. Helal olsun Ali abimize', 'Adamsınız sağlık çalışanları', 'Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez', 'Dünyayı iyilik kurtaracak' ve 'Allah devletimize zeval vermesin' şeklinde yorum yaptı.

"EŞİYLE BİRLİKET BAKIM EVİNE ALINACAK"

Sağlık Memuru Ali Tomu'nun taktir toplayan davranışının ardından harekete geçen Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Aydın Deliak ve eşi Kadiriye Deliak'ın bakım evine yerleştirilmesi için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde eve gelen sağlık ekipleri Aydın Deliak'ı hastaneye kaldırdı. Deliak çifti tedavilerinin tamamlanmasının ardından bakımevine yerleştirilecek.