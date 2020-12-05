112 acilin zorlu "Kovid-19" mücadelesinde gülümseten talepler

Pandemi sürecinde birçok çağrıya cevap veren ekiplerden "Sığırlarımı yemlemeye gitmem için yardımcı olur musunuz?", "Kuru temizlemeden takım elbisemi alabilir misiniz?" gibi istekte bulunanlar da oluyor.

Bazı kişiler ise merkezi arayıp görevlilere, "Pozitifim, süt sağsam süte bulaşır mı? İneklere bulaşır mı?", "Maskemi üç defa yıkadım, dördüncü defa da yıkasam kullanılır mı?" gibi sorular yöneltiyor.