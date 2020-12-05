3 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

Olay, ilçeye bağlı Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Murat Işıklı (33) mahalle girişinde bulunan kendisine ait tek odalı bağ evinde arkadaşları Barış İçöz (21) ve Hüseyin Temel (20) ile birlikte alkol aldı. Arkadaşlar alkol aldıktan sonra havanında soğumasıyla soba yaktılar. Uykuya dalan Işıklı, İçöz ve Temel'i sabaha karşı bağ evine gelen yakınları buldu. 3 arkadaşın hareketsiz yattığı gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Arkadaşların cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.