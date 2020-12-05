77 kilo eroinin bulunduğu tır şoförü: Ben cips taşıdığımı zannediyordum

Adana'da bir tırda narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramda ele geçirilen 77 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan sürücü M.A. adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Uyuşturucudan haberim yoktu. Ben sadece cips taşıdığımı sanıyordum" dediği öğrenilen şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri ayrıca eroinlerin sarılı olduğu 150 paketin üzerindeki 'anka kuşu' sembolünün anlamını araştırıyor.

ŞEHİDİN ADI VERİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. Narkotik polisi, Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün adını verdikleri operasyonla uyuşturucu yüklü tırın peşine düştü. Kentin giriş-çıkışlarında önlem alan polis, M.A. yönetimindeki tırı, 3 Aralık gecesi otoyolda durdurdu.

TUTUKLANDI

Tırda narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı. Hassas burunlu Uzi'nin şoför kabinindeki yatak bölmesi döşemelerine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, döşemenin içine gizlenmiş, üzerinde 'anka kuşu' sembolü bulunan 150 pakette 77 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili tır şoförü M.A. gözaltına alındı. Nakliye firmasında çalıştığını belirten ve "Uyuşturucudan haberim yoktu. Ben sadece cips taşıdığımı sanıyordum" diye ifade verilen tır şoförü M.A. tutuklandı.



