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Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı! Yakalandılar

’da park halindeki araçların lastiklerini ve plakalarını çalan üç kişilik bir çete çökertildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.12.2020 16:26 ABONE OL
Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı! Yakalandılar

İstanbul'da park halindeki araçların lastiklerini ve plakalarını çalan üç kişilik bir çete çökertildi.

İstanbul Polisi, farklı ilçelerden peş peşe gelen şikayetler üzerine soruşturma açarak inceleme başlattı. İddialara göre; üç kişilik bir çetenin üyeleri özellikle gece geç saatlerde park halinde bulunan araçların plakalarını ve lastiklerini sökerek çalıyordu. Çaldıkları plaka ve lastikleri sattıkları iddia edilen A.K., M.Y. ve Z.D. isimli üç çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı çalıntı araçta çalıntı plakalar, çalıntı araç lastikleri ve şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandıkları demir keskiler, tornavidalar ve takım çantaları bulundu. Üç şüpheli de tutuklandı.

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Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı! Yakalandılar
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