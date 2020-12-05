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’de ’ya ait 2 odalı sığınak imha edildi

'ün Adaklı ilçesi kırsalında 'lı teröristlerin kullandığı 2 odalı sığınak imha edildi.

AZİZ ÖNAL
Giriş Tarihi: 5.12.2020 20:38 ABONE OL
Bingöl’de PKK’ya ait 2 odalı sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Kiğı İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri, Adaklı kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide yapılan aramada, teröristlerce önceden kullanılan ve içinde yaşam malzemesi bulunan 2 odalı sığınak tespit edildi.
Sığınak ve ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Ele geçen malzemeler arasında, 1 Adet Gece Görüş Silah Dürbünü,1 Adet Mini Regülatör,2 Adet Büyük Mutfak Tüpü,15 Metre Kablo,163 Adet Pil, Muhtelif Gıda ve Yaşam Malzemesi olduğu öğrenildi.

Ele geçirilen malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

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Bingöl’de PKK’ya ait 2 odalı sığınak imha edildi
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