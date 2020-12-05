Boğaziçi'ndeki teknelere kısıtlama denetimi

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi yapıldı.

Çatladıkapı'dan hareket eden ekipler, Boğaz'daki tekneleri tek tek kontrol etti. Yapılan denetimlerde kısıtlamadan muaf olan ticari balıkçı teknelerinin ruhsatları kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitene kadar denetimlerin devam edeceği kaydedildi.