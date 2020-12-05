Bu kez mahkeme soyuldu! Katip, zimmetine geçirdiği 200 bin lirayı iç etti

İstanbul Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde Hukuk Mahkemelerinde görev yapan Y.K.'nın mahkemede yapılan incelemede mahkeme adına yapılmayan işlemler yapılmış gibi gösterilerek, posta masrafı, dosya giderleri ve harç gibi ücretleri vezneden çekmeye başladı.

Vezneden 200 bin liralık gider havuzunun oluşması ardından durum tutanak alınarak Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne bildirildi. Cumhuriyet savcısı ve ilgili başsavcı vekilinin talimatıyla geriye dönük teftiş evrakları incelendi. İnceleme sonucunda 2017 yılından bu yana 197 bin liralık zimmet açığa çıktı.

PARAYI HESABINA GEÇİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Tespitlerin ardından gözaltına alınan katip Y.K., 'Yaklaşık 8-9 aydır Mahkemedeki birçok dosyada posta masrafını vezneden çekip zimmetime geçirdim. Yani gerekli posta işlemlerini yapmadım. Tahminimce bu şekilde yaklaşık 5 bin liradan biraz fazla miktarı zimmetime geçirdim. Paraları da çeşitli ihtiyaçlarım için harcadım. Borçlarım vardı, çaresiz kaldım, bu nedenle yaptım. Çok pişmanım. Hangi dosyalarda bu tür işlem yaptığımı hatırlamıyorum. Ancak miktar tespit edilirse bunu ilerleyen zamanda ödeyebilirim ' diyerek zimmeti itiraf etti.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İfadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen zabıt katibi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafında hazırlanan iddianamede Y.K.'nın, 'Görevi nedeniyle kendisine devredilen malı zimmetine geçirme' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.