İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile açık olan işletme ve kurumlar belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren işlerine gitmek için yola koyulan vatandaşlar ise Metro, metrobüs, otobüs çalışma saatlerini araştırıyor. Yayınlanan genelge kapsamında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin faaliyetlerinin aksamaması için belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle seferler yalnızca belirli saat aralıklarında ve belirli yerlerde olacak. Peki Bugün toplu taşıma var mı? Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında Metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu?
Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte toplu taşıma çalışma saatleri epey araştırılıyor. Hafta sonu iki gün boyunca sürecek olan 56 saat süreliğine sokağa çıkma yasağı sebebiyle bugün toplu taşıma var mı sorusuna yanıt aranıyor. İETT'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları kendi hatlarında hizmet vermeye devam edeceği biliniyor…
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ulaşım hizmetleri verilmeye devam edilecek. İstanbul için İBB'den yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Hafta sonu için İETT sefer saatleri güncellenmiştir. Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakika, gece 10 dakika aralıkla sefer yapılacaktır. Teleferik, Füniküler, T3 Moda Tramvayı ve M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metrosu hariç diğer tüm metro seferleri 15 dakika aralıklarla yapılacaktır. Şehir hatları vapur seferlerinde değişiklik yapılmamıştır."
Hafta sonu kısıtlama boyunca sabah 06.00 ile 22.00 arasında 34G hattında 3 dakikada 1, 34BZ hattında 10 dakikada bir sefer düzenlenecek. Saat 22.00 ile 06.00 arasında ise 10 dakikada 1 sefer düzenlenecek. Ayrıca hatta yedek araçlar bekletilerek anlık yoğunluklara müdahale edilecek.'' denildi.
"Değerli yolcularımız;
5 ve 6 Aralık günlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarifemizde değişiklik yapmadık. Gemilerimiz, iskelelerimiz ve tersanemizde toplamda 737 personelimizle hizmet vermeyi sürdüreceğiz.
Sağlıklı günler dileriz."
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda İETT toplam 3 bin 200 araçla 28 bin sefer düzenleyecek. Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakikada 1, gece 10 dakikada 1 sefer yapılacak.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İETT'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları kendi hatlarında hizmet vermeye devam edecek. Her bir hatta mümkün olan en az sefer aralığı ile çalışılacak. Hastane bölgelerine ek seferler düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde bin 600 araç ile 14 bin sefer yapacak. Ayrıca filoda yedek araçlar bekletilerek yoğunluk yaşanan noktalara kaydırılacak anında müdahale edilecek.
Metrobüs hattında hafta içi sabah 05.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında yoğun saatlerde 17 saniyede 1 sefer düzenleniyor. Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle seferler azalacağı için, şoförlerin bir kısmı hafta içi yoğun saatlerde çalıştırılacak. Bu şekilde günlük normal sefer sayısından ortalama yüzde 5 daha fazla sefer yapılması planlanıyor.
Hafta sonu kısıtlama boyunca sabah 06.00 ile 22.00 arasında 34G hattında 3 dakikada 1, 34BZ hattında 10 dakikada bir sefer düzenlenecek. Saat 22.00 ile 06.00 arasında ise 10 dakikada 1 sefer düzenlenecek. Ayrıca hatta yedek araçlar bekletilerek anlık yoğunluklara müdahale edilecek.
M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler,
M1B Yenikapı-Kirazlı,
M2 Yenikapı-Hacıosman,
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir,
M4 Kadıköy-Tavşantepe,
M5 Üsküdar-Çekmeköy,
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey,
T1 Kabataş-Bağcılar,
T4 Topkapı-Mescid-i Selam,