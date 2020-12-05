İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile açık olan işletme ve kurumlar belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren işlerine gitmek için yola koyulan vatandaşlar ise Metro, metrobüs, otobüs çalışma saatlerini araştırıyor. Yayınlanan genelge kapsamında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin faaliyetlerinin aksamaması için belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle seferler yalnızca belirli saat aralıklarında ve belirli yerlerde olacak. Peki Bugün toplu taşıma var mı? Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında Metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA VAR MI?

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte toplu taşıma çalışma saatleri epey araştırılıyor. Hafta sonu iki gün boyunca sürecek olan 56 saat süreliğine sokağa çıkma yasağı sebebiyle bugün toplu taşıma var mı sorusuna yanıt aranıyor. İETT'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları kendi hatlarında hizmet vermeye devam edeceği biliniyor…