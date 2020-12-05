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'da at arabalı hırsız dehşeti!

'da at arabalı hırsız trafikte dehşet saçtı. Daha sonra bir araca çarparak duran sürücüsü karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Giriş Tarihi: 5.12.2020 09:29 ABONE OL
Bursa'da at arabalı hırsız dehşeti!

Olay, sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolu üzerinde yaşandı. Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, polisten kaçtığı iddia edilen at arabalı hırsız trafiğin en yoğun olduğu ana yolda terste gitmeye başladı.

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GÖZALTINA ALINDI

At arabası sonrasında bir araca çarparak durabildi. Gözaltına alınan at arabası sürücüsü karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Bursa'da at arabalı hırsız dehşeti!
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