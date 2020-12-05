'Cam Kardeşler'e devlet sahip çıktı! 5 kız kardeşin eğitim hayali gerçeğe dönüşüyor

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çalışırlar köyünde oturan ve 'Cam Kemik' hastalığı olarak bilinen 'Osteogenezis İmperfekta' hastalığına yakalanan 6-15 yaş arasındaki 8 kız kardeşten 5'i, evde adeta hapis hayatı yaşıyor. Doğuştan genetik olan bu hastalığa yakalanan Nurcan (6), Zehra (7), Songül (11), Tülay (12) ve Sema Yaşar (15) kardeşlerin ani bir hareketle bile cam gibi kırılıyor.

Sürekli evde oturan ve ayağa kalkamayan kardeşler, yaşıtları gibi oyun oynayamıyor ve dışarı çıkamıyor. Baba Saim Yaşar, cam kemik hastası 5 kızına kendisi ve eşinin baktığını, çocuklarının en büyük sorununun tedavilerini daha rahat yapabilmeleri için ambulansın eve kadar gelebileceği bir yol ve eğitim olduğunu söyledi. Kızlarının tedavisi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yaşar, hastalık yüzünden kızlarının dışarı çıkamadığını, kemiklerinin sık sık kırılması yüzünden de sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Kızlarını tedavi için sürekli Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine götürmek zorunda kaldığını dile getiren Yaşar, bunun da köy ortamında yaşayan bir aile için çok meşakkatli ve masraflı olduğunu belirtti.





OKUMA-YAZMAYI ABLALARI ÖĞRETTİ



Kemiklerinin cam gibi kırılmasından dolayı okula gidemeyen 5 kız kardeşe okuma yazmayı ise Sason Anadolu Lisesi 9. sınıfta okuyan ablaları Fatma Yaşar öğretti. Hem kendilerine bakan, hem de öğretmenlik yapan ablaları sayesinde okuma-yazmayı öğrenen 'cam kemikli' kardeşlerin en büyük tutkusu ise kitap okumak. Hayata birlikte sıkı sıkı sarılan kardeşlerin gösterdiği okuma azmi ise herkese örnek oluyor.





5 KIZ KARDEŞ İÇİN TALİMAT VERİLDİ



Zorlu bir yaşam mücadelesi veren aileyi ziyaret eden Sason Kaymakamı Samet Serin ve Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, aileye ilçe merkezinde ev tutulması, eğitim ve tedavilerine oradan devam edilmesi talimatı verdi. Bu kapsamda Sason Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aile için ev kiralandı. Önümüzdeki günlerde ilçe merkezine taşınacak olan 5 kız kardeş, ev sayesinde eğitim imkânına kavuşacak. Kızlarının daha sağlıklı bir ortamda yaşaması ve eğitim almaları için Batman Valili ve Sason Kaymakamlığının talimatı karşısında oldukça mutlu olduğunu belirten baba Yaşar, "Bu sayede kızlarım eğitim görecek ve daha rahat tedavilerini yapacağız. Bugüne kadar çok zorluk çektik. Ama inşallah devletimizin de desteğiyle çocuklarımın eğitimi ve tedavisi daha rahat olacak" dedi.



EĞİTİMLERİ İÇİN ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLECEK



Cam Kemik hastalığı bulunan 5 kız kardeşin eğitimleri için öğretmen görevlendireceklerini belirten Sason Kaymakamı Samet Serin, "aileyi Çalışırlar köyündeki evinde ziyaret ettik, sorunlarını yerinde dinledik. Eğitim ve tedavilerinin daha rahat yapılması için Sason ilçe merkezine taşınmalarının daha uygun olduğunu gördük. O yüzden ilçe merkezinde onlara ev tuttuk, yakında ilçe merkezine taşınacaklar, burada tedavilerini daha rahat yapacaklar. Eğitimleri için de Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmen görevlendireceğiz, evlerine gidip evlerinde bu çocuklarımıza eğitim verilmesini sağlayacağız. Aileye gereken bütün destekleri vereceğiz" şeklinde konuştu.