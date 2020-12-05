Damadını vurup polise teslim oldu!

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay şu şekilde gelişti. Bir süredir aralarında problem bulunan ve şiddetli geçimsizlik yaşayan Fikret Demiral'ın (33) ismi öğrenilemeyen eşi, evi terk ederek baba evine döndü. Fikret Demiral, boşanma aşamasında olduğu eşinin yanında bulunan 1 çocuğunu görmek için, yanına annesini de alarak Kayınpederi Mehmet A.'nın evine gitti.

Özgürlük Mahallesi Aksoy Caddesi üzerinde bulunan kayınpederinin evine giden Demiral ile kayınpederi Mehmet A. arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Mehmet A. evde bulunan tabancasını alıp art arda damadı Fikret Demiral'a ateş açtı. Damat Demiral kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kayınpederi Mehmet A. polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerinden ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Fikret Demiral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.